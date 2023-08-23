Успехи ВСУ под Работино: контрнаступление приближается ко второй линии обороны ВС РФ, — ISW

По словам аналитиков, силы, которые проводят тактические контратаки против ВСУ в Запорожской области, в значительной степени деградировали. У РФ наблюдается нехватка оперативных резервов.

Успехи Сил обороны Украины в районе Работино приближают контрнаступление ко второй линии обороны россиян. Предполагается, что она может быть легче первой. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 22 августа говорится, что они не смогли заметить никаких новых российских соединений и частей на западе Запорожской области за исключением 7-й дивизии ВДВ и некоторых элементов "Ахмат-Юг". Предполагается, что лишь они заменят те силы, которые уже участвовали в боевых действиях.

Кроме того, как отметили аналитики, 22-я и 45-я бригады спецназа россиян занимают позиции за первой линией обороны. Более того, согласно из отчетов контратак россиян, спецназ может занимать позиции также за второй линией обороны.

Эксперты заявили, что силы, которые проводят тактические контратаки против ВСУ в Запорожской области, в значительной степени деградировали. У РФ наблюдается нехватка оперативных резервов. Фиксируются ограниченные переброски войск на запад Запорожской области. На второй линии обороны также есть незадействованные соединения.

Это, по словам аналитиков, позволяет предположить, что "вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена". Однако численность и качество сил на второстепенных линиях обороны ВС РФ – неизвестны.

Напомним, что заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ с боями зашли в Работино и эвакуировали граждан на БМП Bradley. Она заявила, что россияне непрерывно обстреливают населенный пункт из артиллерии. ВСУ, в свою очередь, выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

Ранее сообщалось, что Силы обороны продвигаются к Мелитополю. Так, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, защитники закрепляются на достигнутых рубежах и применяют средства контрбатарейной борьбы в районе Работино. По оценкам ISW, это тактически значимое продвижение позволит ВСУ действовать уже за пределами российских минных полей.