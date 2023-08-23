Тысячи в братских могилах: в горсовете Мариуполя назвали число жертв из-за вторжения ВС РФ

По словам советника мэра Петра Андрющенко, за все время бомбардировок и уличных боев в портовом городе погибли примерно 147 детей. Общее же число погибших превышает 25 тысяч человек.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал официальную статистику погибших в Мариуполе и предупредил, что иногда звучат неверные данные относительно погибших мариупольцев — в пределах 150 тысяч. Но подобное манипулирование, по его словам, только на руку врагу. Об этом сообщает "24 Канал".

Официальная статистика свидетельствует о том, что за время осады города были убили как минимум 147 детей. По имеющимся документам оккупантов, 101 ребенок был убит, но идентификации поддается только 87.

Официальные же данные Украины говорят о том, что, по состоянию на 13 августа, из-за российской агрессии в Украине погибли 500 детей, пострадали 1597, более 1097 получили различные ранения.

Представители мэрии Мариуполя около недели идентифицировали детей и сверяли цифры. Основная часть украинских детей пострадала в Донецкой области, но данные не окончательные.

Советник мэра назвал просто "ужасным документом, в котором есть списки погибших в Мариуполе мирных жителей, в т.ч. детей. "Там причины смерти, состояния детей, когда те попадали на учет. Это ужас. Они должны за это ответить", — заявил Андрющенко.

Манипуляции со списками погибших в Мариуполе мирных жителей

Согласно официальным данным, в мариупольских братских могилах похоронены не меньше 25 тысяч человек. Возможно, это неточная статистика и реальные цифры — выше. По словам советника, официальные данные есть у оккупантов.

Он также добавил, что часто безосновательно называются завышенные цифры погибших жителей Мариуполя — около 150 тысяч, а детей — несколько тысяч.

"Вот вам официальные данные оккупантов, добытые честным трудом. Точно больше, чем 25 тысяч, никто не сомневается", — уточнил Андрющенко.

По его словам, насколько точны эти данные, а также личности погибших — можно будет установить уже после деоккупации и составить полный список погибших в Мариуполе. Места захоронений отслеживаются.

Напомним, что Мариупольское сопротивление позволило найти списки убитых российскими оккупантами детей. Их составляли оккупационные власти относительно детей, прошедших через три центра, где фиксировали смерть. По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, среди упомянутых причин — смерть от ранений головного мозга, грудной клетки и прочее подобное.

Также сообщалось, что в Мариуполе растет численность российских войск и техники, отмеченных "белым ромбом".