Список смерти: властям Мариуполя удалось узнать имена убитых россиянами детей (видео)

По словам мэра Вадима Бойченко, им удалось верифицировать списки и они могут подтвердить гибель 101 ребенка из оккупированного города.

Related video

Городской глава Мариуполя, Вадим Бойченко, доложил о том, что оккупанты убили 101 ребенка в Мариуполе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить списки убитых россиянами детей. Эти списки формировали российские оккупационные власти по погибшим детям Мариуполя, прошедшим через три центра, где они собирали детей и фиксировали смерть. Там ужасные вещи прописаны относительно причин смерти наших детей — это смерть от ранений головного мозга, грудной клетки", — заметил Бойченко.

Согласно заявлению мэра Мариуполя, мировое сообщество должно осознать ужасную трагедию, разворачивающуюся в Украине. Жестокие захватчики, совершившие убийства, обязаны нести ответственность за совершенные преступления в Мариуполе.

"Нам удалось верифицировать списки и можем подтвердить, что в этом списке 101 ребенок из Мариуполя. Это дети до года и немного больше. Это маленькие дети, почти младенцы, погибшие за время страшной войны. Дети, погибшие за 86 суток плотного огня, которого наносила российская агрессия украинскому Мариуполю. Очень трудно читать выводы врача, который в морге фиксировал выводы о гибели наших детей", — подчеркнул Бойченко.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.