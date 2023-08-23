"Ответственный" за Украину: СМИ назвали преемника Суровикина на посту главнокомандующего ВКС РФ

По данным журналистов, Виктор Афзалов, который участвовал в организации полномасштабного вторжения и нанесении массированных ударов по Украине, теперь будет руководить Воздушно-космическими силами страны-агрессора.

Место генерала армии РФ, который до неудачного мятежа Евгения Пригожина занимал должность главнокомандующего ВКС, занял его первый заместитель Виктор Афзалов. Об этом сообщает издание"РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

Российские пропагандисты утверждали, что Суровикина решили уволить с должности "в связи с переходом на другую работу". Сейчас он якобы в "краткосрочном отпуске".

"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин сейчас освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", — говорится в сообщении.

Кто такой Виктор Афзалов

Российский генерал-лейтенант Виктор Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации вторжения войск России 24 февраля 2022 года на территорию Украины. Ответственный за планирование авиационных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины и гражданских объектах. Был командующим 11-й армии ВВС и ВКС.

Увольнение Суровикина

Сергей Суровикин с 31 октября 2017 года был командующим ВКС РФ. С 8 октября 2022 года он отвечал за боевые действия против Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 января 2023 года решил снять его с должности.

Российские СМИ 22 августа сообщили, что глава Кремля уволил Суровикина после ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что генерал продолжит нести службу в подразделении, которое подчиняется Минобороны.

Напомним, 30 июня СМИ сообщили, что Суровикин был тайным почетным членом ЧВК "Вагнер". Он как будто получил личный жетон под номером М-3744. По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировки ВС РФ в Украине Сергей Суровикин помогал Евгению Пригожину координировать действия во время военного мятежа в июне 2023 года. В мятеже могли участвовать и другие генералы армии России.