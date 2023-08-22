"Находится в отпуске": Путин уволил Суровикина после ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер", — СМИ

Источники, приближенные к российскому оборонному ведомству, уверяют, что генерал и дальше будет нести службу в подразделении, которое подчиняется Минобороны.

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Во вторник, 22 августа, несколько прояснилась судьба пропавшего из информпространства генерала ВС РФ Сергея Суровикина. Он переведен на другую должность. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Суровикин уволен с должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении", — цитирует слова источника издание.

Другой источник сообщил, что генерал находится в отпуске.

"Сейчас он в краткосрочном отпуске", — уточнил один из источников.

Задержание Суровикина: что известно

По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировки ВС РФ в Украине Сергей Суровикин помогал Пригожину координировать действия во время военного мятежа в июне 2023 года. В мятеже могли участвовать и другие генералы армии России.

Последний раз Сергей Суровикин публично давал о себе знать на видео, в котором призвал ЧВК "Вагнер" прекратить мятеж. Далее он исчез из информпространства, и впоследствии стало известно о его аресте. Эту информацию подтвердил источник в Минобороны.

В сети впоследствии появлялась информация о том, что Суровикин находится под арестом в одном из московских СИЗО, где его допрашивают. В то же время 4 июля стало известно, что в СИЗО "Лефортово" приняли листовку на имя генерала Суровикина.

Также сообщалось, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер". Он получил личный жетон под номером М-3744.

Ранее о снятии Суровикина с должности главкома ВКС сообщал Алексей Венедиктов, бывший главный редактор ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы", в своем Telegram-канале.