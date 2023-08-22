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Сергея Суровикина освободили от должности командующего ВКС РФ, — росСМИ

Сергей Суровикин, арест Суровикина, суровикин, генерал вс рф, ВКС РФ
Фото: РБК | Сергея Суровикина освободили от должности командующего ВКС

По данным бывшего главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, поступил указ об увольнении российского генерала. Официально информацию пока не подтверждают.

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Российский генерал Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и оставлен в составе Министерства обороны. Об этом 22 августа сообщил Алексей Венедиктов, бывший главред ликвидированной российской радиостанции "Эхо Москвы", в своем Telegram-канале.

"Завтра день рождения мамы Суровикина — дадут хотя бы звонок сделать?" — добавил Венедиктов.

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Однако на данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Куда пропал Сергей Суровикин

Судьба генерала Суровикина стала загадкой после событий, связанных с попыткой вооруженного мятежа, организованной главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Ранее появлялась информация о том, что Суровикин находится под арестом в одном из московских СИЗО и проходит допрос, однако она также не имеет официального подтверждения. При этом 4 июля стало известно, что в СИЗО Лефортово приняли открытку на имя генерала Суровикина.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Суровикин находится в отпуске. Дочь экс-командующего ВКС также опровергла слухи о его аресте, утверждая, что отец находится на рабочем месте.

Стоит также отметить, что вслед за предполагаемым арестом Суровикина из российской армии уволили командующего ВКС РФ генерал-полковника Андрея Юдина.

Напомним, СМИ сообщали, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер". Он получил личный жетон под номером М-3744. Также почетными "вагнеровцами" могут быть другие 30 высокопоставленных военных и чиновников РФ.