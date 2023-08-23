ВС РФ испытывают проблемы с боеприпасами из-за разрушенных мостов на севере Крыма, — разведка

Понтонные переправы не в состоянии выдержать большой поток тяжелой техники с вооружением, поэтому российские войска зависят от переправы через Армянск.

В середине августа российские войска продолжали наводить понтонные мосты на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ", расположенных на административной границе между югом Украины и временно оккупированным Крымом. Однако вряд ли они смогут решить все проблемы россиян, связанные с военной логистикой. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что мосты в этом районе были частично разрушены в результате ударов украинских сил высокоточным оружием, нанесенными в начале августа текущего года.

Поэтому, чтобы решить логистические проблемы россияне вынуждены наводить понтонные переправы, которые не в состоянии полностью выдержать поток тяжелой техники, доставляющей боеприпасы и вооружение на фронт.

"В результате российские войска частично зависят от длительной переправы через Армянск, что расположен на севере Крыма. Это еще больше затрудняет работу российской логистической сети на юге", — подчеркнули в британском Минобороны.

Ранее сообщалось, что после предоставления Украине истребителей F-16 появится возможность наносить удары дальнобойными ракетами AGM-158A JASSM. Военные эксперты считают, что данный вид вооружения может внести существенный вклад в деоккупацию Крыма.

Представитель ГУР Андрей Юсов 21 августа рассказал, что командование ВСУ рассматривает несколько вариантов по освобождению Крыма, но основным является военная спецоперация. По его словам, Украина делает все возможное, чтобы деоккупация Крыма прошла быстрее и с меньшими потерями.