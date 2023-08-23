"Битва не закончена": в США призвали не делать выводы о контрнаступлении ВСУ до его финала

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, на Украину возложена большая ответственность, ведь от ее успехов зависит будущее всего мира. Бои продолжаются по всей линии фронта и являются крайне непредсказуемыми.

Контрнаступление ВСУ все еще продолжается и подводить какие-то итоги в середине активных боев не совсем уместно. Такое мнение озвучил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга 22 августа.

По его словам, битва еще не окончена и украинской стороне явно есть что показать. Обе стороны ведут бои по всей линии фронта, а ВСУ "совершают определенное движение вперед".

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Так что не должно быть никаких иллюзий по этому факту", — заявил Патрик Райдер.

Отдельно в Пентагоне заявили об ответственности, которая лежит на Украине. Если Силам обороны не удастся добиться успеха, то последствия коснутся не только ее, но и всю Европу. В некоторых случаях это может даже затронуть весь мир.

Спикер Патрик Райдер добавил, что бои по своей природе очень динамичны, но в то же время переменчивы и крайне непредсказуемы.

"Каждый изучающий историю знает, что битва не закончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Опять-таки это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, это продолжать поддерживать их столько, сколько нужно", — говорится в сообщении.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 22 августа заявлял, что обе стороны конфликта продолжают проводить атаки и обороняться, а ВСУ при этом освобождают захваченные территории на южном направлении. Все это свидетельствует о том, что война не зашла в тупик, как заявляли некоторые эксперты.