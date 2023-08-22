"Поле боя динамично": война в Украине не зашла в тупик, ВСУ достигают успехов, — Салливан

По словам советника президента США, обе стороны конфликта продолжают проводить атаки и обороняться, а ВСУ при этом освобождают захваченные территории на южном направлении.

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В Соединенных Штатах Америки не считают, что война в Украине зашла в какой-то тупик. Работа на фронте в виде контрнаступления ВСУ продолжается. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Sky News 22 августа.

По его словам, украинская борьба с российскими оккупантами не является патовой, ведь представители ВСУ продолжают методично освобождать свои территории от противника на всех участках фронта.

"Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в различных точках вдоль очень протяженной линии фронта", — говорится в сообщении.

Более того, Джейк Салливан отметил эффективную работу украинских военных на южном направлении страны, которая временно оккупирована российскими войсками.

"Мы видим, как она (Украина, — ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории", — подчеркнул советник президента США по национальной безопасности.

Отдельно журналисты в материале отметили, что эксперты начали выдвигать собственные предположения об украинском контрнаступлении. Они считают, что если не произойдет крупного прорыва в течении нескольких недель, тогда война может окончательно зайти в тупик.

Также они отмечали, что Российской Федерации выгодно, если война затянется на годы. Такая тактика Кремля предусматривает сценарий, при котором Запад якобы перестанет поддерживать Украину.

Напомним, 22 августа глава Минобороны Алексей Резников заявил, что война будет идти долго и с "большими потерями". По его словам, чтобы выстоять в течение следующих лет войны с РФ нужны другие средства — и это не новейшая военная техника с запада.