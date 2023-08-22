"Поле бою динамічне": війна в Україні не зайшла в глухий кут, ЗСУ досягають успіхів, — Салліван

За словами радника президента США, обидві сторони конфлікту продовжують проводити атаки й оборонятися, а ЗСУ водночас звільняють захоплені території на Південному напрямку.

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У Сполучених Штатах Америки не вважають, що війна в Україні зайшла в якийсь глухий кут. Робота на фронті у вигляді контрнаступу ЗСУ триває. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Sky News 22 серпня.

За його словами, українська боротьба з російськими окупантами не є патовою, адже представники ЗСУ продовжують методично звільняти свої території від противника на всіх ділянках фронту.

"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. По обидва боки відбуваються атаки й оборона в різних точках уздовж дуже протяжної лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Ба більше, Джейк Салліван відзначив ефективну роботу українських військових на Південному напрямку країни, яка тимчасово окупована російськими військами.

"Ми бачимо, як вона (Україна, — ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", — підкреслив радник президента США з національної безпеки.

Окремо журналісти в матеріалі зазначили, що експерти почали висувати власні припущення про український контрнаступ. Вони вважають, що якщо не відбудеться великого прориву протягом кількох тижнів, тоді війна може остаточно зайти в глухий кут.

Також вони зазначали, що Російській Федерації вигідно, якщо війна затягнеться на роки. Така тактика Кремля передбачає сценарій, за якого Захід нібито перестане підтримувати Україну.

Нагадаємо, 22 серпня очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що війна триватиме довго та з "великими втратами". За його словами, щоб вистояти протягом наступних років війни з РФ, потрібні інші засоби — і це не новітня військова техніка із заходу.