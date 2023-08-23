В Крыму прогремели мощные взрывы: поражен ракетный комплекс "Бастион", — соцсети (фото)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, помимо БРК, также повреждены российские радиолокационные станции. Всего в Крыму насчитали не менее 7 взрывов.

В Крыму поврежден береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является носителем ракет "Оникс". Повреждены и радиолокационные станции. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

О том, что на территории оккупированного Крыма прогремел очередной взрыв, сообщил также проект "Радио Свобода" "Крым-Реалии". По данным журналистов, новый инцидент имел место в районе населенного пункта Оленевка в Черноморском районе. Управление МЧС РФ в Крыму заявило о возгорании сухой растительности, но позже пост удалили.

Сообщается также, что по всей трассе "Севастополь — Ялта" много машин ГАИ, которые останавливают весь грузовой автотранспорт.

Российское управление МЧС в Крыму сначала заявило о возгорании сухой растительности, однако позже пост был удален.

Вместе с тем в некоторых Telegram-каналах опубликованы сведения о возможном ударе по военным объектам РФ рядом с населенным пунктом.

Оккупационная администрация пока не комментировала этот случай.

"Суспільне Крим" со ссылкой свидетельство местного жителя сообщило, что взрывы прогремел в нескольких километрах от населенного пункта Оленевка, и что их было не меньше семи.

Напомним, что в начале августа территорию оккупированного Крыма атаковали 11 беспилотников. Взрывы гремели в Саках, в окрестностях Севастополя. В российском Минобороны отчитались о том, что беспилотники не достигли цели из-за надежных систем ПВО.

Также сообщалось, что, по данным ГУР за 14 августа, россияне после взрывов принялись массово выезжать из Крыма. Представитель разведки Вадим Скибицкий отметил высокую поддержку Украины на полуострове.