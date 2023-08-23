"В любой день или время": ВС РФ начали быстрее принимать решения об атаках Украины, — ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, оккупанты держат в боевой готовности истребители Ту-22, поэтому обстрел может произойти внезапно. День Независимости Украины не является исключением.

Украинская разведка не исключает варианта того, что Российская Федерация может прибегнуть к обстрелам мирных городов в ближайшие несколько дней из-за праздников. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина" 23 августа.

По его словам, российские оккупанты начали значительно быстрее принимать решения об атаках Украины, поэтому она может произойти в любое время. И 23 августа, и 24 на День независимости и даже на следующие сутки.

"У нас сейчас есть четкие данные о том, сколько снаряженных носителей ракетного вооружения воздушного, морского и наземного базирования на территории России и временно оккупированных территориях. И продолжаем отслеживать эту информацию", — заявил Вадим Скибицкий.

Кроме того, в ГУР добавили, что у противника в состоянии готовности находятся самолеты Ту-22, которые являются основным носителем ракеты Х-22.

Но и здесь есть свои нюансы, ведь после удара по "Шайковке" у РФ могут измениться планы.

"Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении. Следует быть готовым к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время", — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в ВСУ призвали украинцев не ждать обстрелов 24 августа. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у украинцев много замечательных дат, которые отмечаются. Тактика обстрелов оккупантов регулярно меняется и атаки происходят даже не в праздник.