Атака БПЛА на Сумщину: из-под завалов учебного заведения достали тела педагогов (фото)

По данным МВД, под завалами разрушенного здания могут находиться еще двое работников учебного заведения.

Утром 23 августа вражеский дрон-камикадзе Shahed-136/131 попал в учреждение образования в городе Ромны Сумской области. В результате атаки погибли двое педагогов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"В Ромнах Сумской области россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения", — сказал Игорь Клименко.

По его словам, под завалами еще могут находиться двое работников заведения.

В офисе Генпрокурора заявили о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Отметили, что здание школы полностью уничтожено, продолжается поиск лиц, которые могут быть под завалами.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", — говорилось в сообщении.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 12:15 в Сумской области продолжает наблюдаться угроза применения ударных дронов.

Напомним, утром 23 августа российские оккупанты совершили атаку на город Ромны Сумской области с помощью дронов-камикадзе Shahed-136/131. Беспилотник попал в учебное заведение, оно полностью разрушено.

Также ночью военные РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря. Дрон попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. Нет пострадавших среди гражданского населения. Кроме того, ночью 23 августа Силам ПВО ночью удалось уничтожить девять иранских Shahed.