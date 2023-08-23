Предшественники ATACMS: эксперты выяснили, почему у США нет комплексов MGM-52 Lance

После окончания Холодной войны ОТРК MGM-52 Lance был снят с вооружения, а ракеты использовались в качестве мишени при учебных пусках ЗРК Patriot. В результате в США оказалось ограниченное количество оперативно-тактических ракетных комплексов.

США имеют ограниченный запас оперативно-тактических ракет даже с учетом того, что в течение 20 лет на вооружении американской армии состояли комплексы с баллистическими ракетами MGM-52 Lance. Эти ракеты были предшественниками ATACMS, а последний их пуск был произведен в 2017 году. Куда могло деться большое количество старых ракет и как это отражается на позицию Вашингтона относительно предоставления Украине ракет ATACMS говорится в материале Defence Express

Обозреватели пишут, что на вооружении армии США ракеты MGM-52 Lance оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) состояли с 1972 по 1992 год, после чего в качестве замены начались разработки ракет ATACMS, имеющими более высокие характеристики.

По данным проекта Missile Threat производство ракет Lance продолжалось с 1972 по 1980 годы. За этот период было выпущено 2,1 тысячи единиц.

ОТРК MGM-52 Lance

Данный ОТРК предназначался для ударов по укрепленным командным пунктам, техники противника логистическим маршрутам и т.д. Ракеты могли также оснащаться ядерной боеголовкой мощностью до 100 килотонн, либо обычной кассетной боевой частью. При этом дальность полета ракеты достигала 130 км.

По состоянию на 1990 год в Европе находилось 88 пусковых установок ОТРК, а также 700 ядерных и 300 обычных боеголовок. Но после окончания Холодной войны размещение комплексов в Европе стало неактуальным и MGM-52 Lance были сняты с вооружения.

Такое количества ракет позволило американцам использовать их в качестве мишеней во время испытательных пусков ракет PAC-1, PAC-2 и PAC-3 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также для испытаний противоракетной системы AEGIS.

ОТРК MGM-52 Lance

"Похоже, что американские военные имели настолько много списанных MGM-52 Lance как "расходного материала" под такие задачи, что последний пуск таких ракет произошел только в 2017 году, то есть через 25 лет после формального снятия с вооружения", — отметили авторы материала.

В результате сложилась ситуация при которой у США остался ограниченный запас ракет ОТРК, из-за чего, возможно, американцы пока не одобрили предоставление Украине ракет ATACMS. Обозреватели пришли к выводу, что США не готовились к войне в Европе, в которой нужно было бы использовать большой запас оперативно-тактических ракет. Вместо этого американцы готовили персонал для систем ПРО и надеялись на высокие характеристики именно своего противоракетного вооружения.

Напомним старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд 9 августа заявил, что поставки вооружений Украине со стороны США тормозит советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. При этом Ослунд подчеркнул, что у Вашингтона нет причин не давать Украине, например, ракеты большой дальности ATACMS.