Не только "Бастион": ВСУ уничтожили в Крыму редкую РЛС "Подлет", — СМИ (фото)

Журналисты предполагают, что Силы обороны провели крайне сложную и скоординированную операцию. Станция РЛС "Подлет-К1" разработана для поиска низколетящих целей.

В среду, 23 августа, на мысе Тарханкут в Крыму, помимо комплекса "Бастион" была уничтожена редкая РЛС "Полдет". В районе населенного пункта Оленевка прозвучало около семи взрывов. Об этом сообщает Defense Express.

На территории мыса Тарханкут, что в западной части полуострова, дислоцирован 3-й радиотехнический полк ВС РФ. Отсюда территорию Украины обстреливают противокорабельными ракетами "Оникс".

Взрыв в Крыму

Авторы публикации ссылаются на пост в Telegram-канала "Николаевский Ванек", в котором сообщается о поражении РЛС "Подлет-К1" — важного элемента противовоздушной обороны ВС РФ.

Позиции 3-го радиотехнического полка РФ на мысе Тарханкут

Если эти данные верны, тогда целью атаки были позиции 3-го радиотехнического полка РФ, который эту станцию эксплуатирует. Прежде позиции воинской части оккупационных войск уже успешно поражались. В июне этого года уже был поврежден радиопрозрачный купол, под которым, возможно, находилась сравнительно дорогостоящая РЛС.

Здесь также есть и другие средства обнаружения воздушных объектов: "Небо-М", "Подлет-К1" и пр.

РЛС "Подлет-К1"

Станция РЛС "Подлет-К1" разработана для обнаружения целей, летящих на низкой высоте. После идентификации координаты воздушной мишени передаются на ЗРК С-300, С-400 и прочие российские ракетные комплексы.

РЛС "Подлет-К1"

Но, если сведения об уничтожении берегового ракетного комплекса "Бастион" (об уничтожении этого носителя ракет "Оникс" сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко) и РЛС подтвердятся, это будет означать, что успешно проведена крайне сложная и скоординированная операция.

Напомним, что 23 августа в Крыму прогремели мощные взрывы. По неподтвержденной информации, был поражен ракетный комплекс "Бастион".

Также сообщалось, что 10 августа оккупированный Крым атаковали 11 беспилотников. Взрывы звучали в Саках, что рядом с Севастополем.