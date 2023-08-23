"Болезненный удар по системе ПВО россиян": в Крыму уничтожен ЗРК С-400 "Триумф", — ГУР (видео)

В результате взрыва полностью уничтожена зенитно-ракетная система, установленные на ней ракеты и личный состав, сообщили в украинской разведке.

В оккупированном Крыму во время взрывов в районе Оленевки российские захватчики потеряли ценную технику. Был уничтожен российский комплекс С-400. Об этом 23 августа сообщили в ГУР Минобороны Украины.

"23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что комплекс был заправлен ракетами, поэтому в результате взрыва была полностью уничтожена не только сама установка, но и установленные на ней ракеты и личный состав.

23 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Крыму был поврежден береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион", который является носителем ракет "Оникс". Также оккупанты потеряли радиолокационные станции.

Также в начале августа территорию оккупированного Крыма атаковали 11 беспилотников. Взрывы прогремели в Саках, в окрестностях Севастополя. В Минобороны РФ отчитались о том, что БпЛА не достигли цели из-за надежных систем ПВО.