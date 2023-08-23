Поражение РФ в войне, диктатура и смена элит: ВЦИОМ запустил новый опрос (фото)

Россиян спрашивают о страхах перед мобилизацией, гражданской войной, репрессиями, последствиями санкций, утратой идентичности и войной с НАТО. За участие в опросе жителям РФ предлагают 70 рублей.

В Российской Федерации стартовало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), содержащее вопросы об отношении россиян к поражению в войне, диктатуре и нынешним элитам. Об этом пишет "Агентство" 23 августа.

В издании пишут, что на почту их сотрудника поступила рассылка с предложением принять участие в опросе. Россиянам предлагают в течение года ежемесячно отвечать на пару десятков вопросов о российско-украинской войне и ее последствиях.

За каждый пройденный опрос респондентам обещают 70 рублей. Среди вопросов есть те, в которых упоминается возможное поражение России в войне. В частности, опрашиваемым предлагают выразить согласие или несогласие с рядом тезисов:

дело зашло так далеко, что если Россия не победит в войне с Украиной, россиян просто уничтожат;

затягивание войны в Украине – это результат предательства российских чиновников и генералов;

России необходима смена элит;

я очень устал от "специальной военной операции";

когда само существование России поставлено на карту, ради успеха в войне оправданы любые средства.

Россиян спрашивают о войне в Украине

ВЦИОМ интересуется, поддерживают ли жители РФ войну в Украине и какой они видят свою страну в будущем. Кроме того, респонденты должны ответить, доверяют ли они президенту РФ, ряду государственных ведомств и ЧВК "Вагнер".

ВЦИОМ спрашивает, какой россияне видят свою страну в будущем

Россиян попросили ответить, кому они доверяют

Авторы исследования также предлагают указать уровень беспокойства касательно ряда явлений и событий:

сокращение количества населения;

теракты;

гражданская война и революция

экономический кризис;

всеобщая мобилизация;

потери ВС РФ;

диктатура и массовые репрессии;

повышение цен и рост бедности;

война РФ с НАТО;

последствия санкций;

утрата россиянами национальной идентичности.

ВЦИОМ спрашивает россиян об их страхах

Напомним, по данным доклада "Национального индекса тревожностей", подготовленного российской коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2023 года, диверсионная деятельность на территории РФ остается главным источником страха россиян: к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое.

Российские захватчики также провели на оккупированных территориях закрытое социологическое исследование, которое показало, что большая часть населения не поддерживает действия РФ. По информации подполья, 60% опрошенных граждан отказались отвечать на вопросы, ведь боятся репрессий, однако большая часть ждет освобождения территорий украинскими войсками.