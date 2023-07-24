Мятеж ЧВК "Вагнер", шелкопряд, беспилотники: что больше всего тревожит россиян, — соцопрос

Согласно данным свежего опроса, мятеж наемников Пригожина в соцсетях обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. Также россиян беспокоят новости связанные с украинским контрнаступлением и рост ядерной угрозы.

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Диверсионная деятельность на территории РФ остается главным источником страха россиян: к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое. Это следует из очередного доклада "Национального индекса тревожностей", подготовленного российской коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2023 года.

По откликам в соцсетях, лидерами рейтинга стали провалившийся мятеж ЧВК "Вагнер", нашествие непарного шелкопряда, наступление нейросетей, подростковая ЧВК "Редан", износ импортной техники, нехватка запчастей к авто.

В апреле-июне наибольший страх у россиян вызывала диверсионная деятельность. Эта тревожность остается лидером рейтинга уже второй квартал подряд. Однако если в начале года суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, составлял 683,4 медиаюнга (применяемая КРОС единица воспроизводства тревоги), то по итогам второго квартала он вырос более чем вдвое, до 1584,8.

Как следует из доклада, ключевым событием, сформировавшим "диверсионную" тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая.

Страх усилили гибель "военкора" Владлена Татарского, подрыв Захара Прилепина, рейды партизан "Свобода России" в Белгородской области, а также атаки дронов в Крыму, Подмосковье, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Тульской областях.

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" (1158,2 медиаюнга, который в соцсетях породил ряд версий.

Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения (549,5 медиаюнга). Следом расположились тревожности, связанные с украинским контрнаступлением (532,3), ростом ядерной угрозы (414,2), пищевыми и алкогольными отравлениями (132,4), вопросами призыва и мобилизации (132,3), нападениями бродячих собак (120,4), нашествием непарного шелкопряда и других вредителей (56), а также "ущемлением" российского спорта на международной арене (35,8).

Во втором квартале лидером по отклику интернет-пользователей безоговорочно стал мятеж ЧВК "Вагнер": действия наемников в соцсетях обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте внезапно оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей. Пожары и наводнения, которые активно освещались в СМИ, не вызывали аналогичного ажиотажа в интернете и в результате по перешли в разряд "псевдотревожности" (0,3) вместе с ущемлением российского спорта (0,3) и ростом ядерной угрозы (0,6).

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