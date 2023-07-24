В России пересмотрят учебную программу, которая должна включать особенности изучения тактических беспилотников, которые назвали важным компонентом в современной войне.

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Кремль решил, что использование тактических дронов в Украине это важнейший компонент современной войны, поэтому соответствующие навыки будут получать школьники. В Министерстве обороны Великобритании в Twitter сообщили подробности.

Российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут проводить в определенные этапы. Они будут включать правила ведения разведки местности и способы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника. Все российские школьники якобы получат основы управления боевыми беспилотниками.

Уроки по БПЛА, по информации британских разведчиков, дополняют обучение обращению со штурмовой винтовкой, навыкам работы с ручными гранатами. Пересмотрят и программу оказания первой помощи в бою, которая изучается для учащихся 10 и 11 классов. Ее введут с 1 сентября 2023 года.

В Минобороны Великобритании обратили внимание на то, что идея привлечения детей к армии фактически можно назвать попыткой культивировать милитаризованный патриотизм, а не развивать настоящие способности. Добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как устойчивый компонент современной войны.

Напомним, 21 июля советник президента Франции Эмманюэль Бонн предостерег Пекин от военной и экономической помощи Москве. Он считает, что Запад принципиально не позволит проиграть Украине, поскольку на карту поставлено немного больше, чем ее суверенитет. Французский советник отметил, что Пекин должен осознать: война в Украине — это конфликт глобального масштаба.