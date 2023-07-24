Навчатимуть школярів: розвідка Великої Британії назвала пріоритет РФ у війні проти України

У Росії переглянуть навчальну програму, яка має включати особливості вивчення тактичних безпілотників, які назвали важливим компонентом у сучасній війні.

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Кремль вирішив, що використання тактичних дронів в Україні це найважливіший компонент сучасної війни, тому відповідні навички отримуватимуть школярі. У Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter повідомили подробиці.

Російський сенатор Артем Шейкін оголосив, що уроки проводитимуть у певні етапи. Вони включатимуть правила ведення розвідки місцевості та способи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника. Усі російські школярі нібито отримають основи управління бойовими безпілотниками.

Уроки з БПЛА, за інформацією британських розвідників, доповнюють навчання поводженню зі штурмовою гвинтівкою, навичкам роботи з ручними гранатами. Переглянуть й програму надання першої допомоги в бою, яка вивчається для учнів 10 та 11 класів. Її запровадять з 1 вересня 2023 року.

У Міноборони Великої Британії звернули увагу на те, що ідея залучення дітей до армії фактично можна назвати спробою культивувати мілітаризований патріотизм, а не розвивати справжні здібності. Додавання навичок використання БПЛА наголошує, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як стійкий компонент сучасної війни. Програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання.

Нагадаємо, 21 липня радник президента Франції Емманюель Бонн застеріг Пекін від військової та економічної допомоги Москві. Він вважає, що Захід принципово не дозволить програти Україні, оскільки на карту поставлено трохи більше, ніж її суверенітет. Французький радник зазначив, що Пекін має усвідомити: війна в Україні — це конфлікт глобального масштабу.