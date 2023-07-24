Заколот ПВК "Вагнер", шовкопряд, безпілотники: що найбільше тривожить росіян, — соцопитування

Згідно з даними свіжого опитування, заколот найманців Пригожина в соцмережах обговорювали в 4,6 раза активніше, ніж у ЗМІ. Також росіян турбують новини пов'язані з українським контрнаступом і зростання ядерної загрози.

Related video

Диверсійна діяльність на території РФ залишається головним джерелом страху росіян: до середини року пов'язана з нею тривожність зросла вдвічі. Це випливає з чергової доповіді "Національного індексу тривожностей", підготовленої російською комунікаційною компанією КРОС за підсумками другого кварталу 2023 року.

За відгуками в соцмережах, лідерами рейтингу стали провалений заколот ПВК "Вагнер", навала непарного шовкопряда, наступ нейромереж, підліткова ПВК "Редан", знос імпортної техніки, брак запчастин до авто.

У квітні-червні найбільший страх у росіян викликала диверсійна діяльність. Ця тривожність залишається лідером рейтингу вже другий квартал поспіль. Однак якщо на початку року сумарний індекс тривожності, пов'язаний із диверсіями, становив 683,4 медіаюнга (застосовувана КРОС одиниця відтворення тривоги), то за підсумками другого кварталу він зріс більш ніж удвічі, до 1584,8.

Як випливає з доповіді, ключовою подією, що сформувала "диверсійну" тривожність, стала атака безпілотників на Москву 30 травня.

Страх посилили загибель "воєнкора" Владлена Татарського, підрив Захара Прилєпіна, рейди партизанів "Свобода Росії" в Бєлгородській області, а також атаки дронів у Криму, Підмосков'ї, Бєлгородській, Курській, Калузькій, Воронезькій, Брянській і Тульській областях.

На другому місці за сумарним індексом тривожності опинився невдалий заколот ПВК "Вагнер" (1158,2 медіаюнга, який у соцмережах породив низку версій.

Трійку основних страхів замкнули стихійні лиха — пожежі та повені (549,5 медіаюнга). Слідом розташувалися тривожності, пов'язані з українським контрнаступом (532,3), зростанням ядерної загрози (414,2), харчовими та алкогольними отруєннями (132,4), питаннями призову та мобілізації (132,3), нападами бродячих собак (120,4), навалою непарного шовкопряда та інших шкідників (56), а також "утиском" російського спорту на міжнародній арені (35,8).

У другому кварталі лідером за відгуком інтернет-користувачів беззастережно став заколот ПВК "Вагнер": дії найманців у соцмережах обговорювали в 4,6 раза активніше, ніж у ЗМІ. На другому місці раптово опинився непарний шовкопряд: крилатий шкідник ставав героєм постів і коментарів у 1,7 раза частіше, ніж новин. Пожежі та повені, які активно висвітлювалися в ЗМІ, не викликали аналогічного ажіотажу в інтернеті і в результаті перейшли в розряд "псевдотривожності" (0,3) разом з утиском російського спорту (0,3) і зростанням ядерної загрози (0,6).

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що розвідка Великої Британії назвала пріоритет РФ у війні проти України. У Росії переглянуть навчальну програму, яка має включати особливості вивчення тактичних безпілотників, які назвали важливим компонентом у сучасній війні.

Раніше, 21 липня радник президента Франції Емманюель Бонн застеріг Пекін від військової та економічної допомоги Москві. Він вважає, що Захід принципово не дозволить програти Україні, оскільки на карту поставлено трохи більше, ніж її суверенітет. Французький радник зазначив, що Пекін має усвідомити: війна в Україні — це конфлікт глобального масштабу.