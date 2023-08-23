Российские оружейники создали специальные боеприпасы для дронов: что известно

По информации российских источников, новые боеприпасы создавались с учетом аэродинамических особенностей различных видов БПЛА.

Российские войска, действующие в Украине, начали получать новые боеприпасы, соответствующие техническим характеристикам беспилотников, с которых они запускаются. Если раньше к БПЛА прикреплялись гранаты и мины, которые не соответствовали аэродинамике дрона, то теперь были выпущены боеприпасы с учетом особенностей различных типов БПЛА. Об этом 23 августа со ссылкой на российские источники сообщило издание Defence Mirror.

"Заводские боеприпасы уже начали поступать на фронт. Мы начинаем потихоньку их осваивать и работать с ними. Мы разрабатываем и свои боеприпасы — фугасные, осколочные", — рассказал инструктор по подготовке БПЛА Западного военного округа РФ.

В публикации говорится, что российские военнослужащие учатся применять эти боеприпасы в условиях помех радиоэлектронной борьбы, корректировать огонь, а также фиксировать огневые повреждения.

Напомним, в Украине активно работают над созданием аналога самого опасного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Как рассказал вице-премьер Михаил Федоров, у разработчиков есть четкое видение, когда и сколько Украина получит беспилотников, подобных российскому образцу.

В России анонсировали разработку загадочного ударного дрона "Изделие 54". Обозреватели Forbes отметили, что если беспилотник будет представлять собой дрон дальнего радиуса действия, то скорее всего он будет конкурировать с иранскими Shahed-136.