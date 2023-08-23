Сухопутные силы показали, как готовят украинских снайперов винтовками UAR-10M (видео)

UAR-10M — это украинская снайперская винтовка, которая позволяет поражать цели на расстоянии до 800 метров.

Бойцов 21 отдельной механизированной бригады учат осваивать украинские снайперские винтовки UAR-10M. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В репортаже показывают, как снайперы осваивают винтовку UAR-10M и другие снайперские винтовки. По словам инструкторов, на полигоне используются именно UAR-10M, которая имеет максимальную прицельную дальность стрельбы в 800 метров. Однако на позициях на фронте будут другое оружие и дальность работы, поэтому и поправки на ветер надо будет делать больше.

"Температура воздуха важна, дальность до цели. Потому что тогда надо учитывать вращение и скорость вращения Земли при стрельбе на 1000-1500 метров", — говорит снайпер с позывным "Охотник".

Однако при стрельбе на такие дистанции снайперы работают исключительно в парах. Нужен корректировщик, который предоставляет снайперу правильную поправку на ветер и дальность до цели. Военные после учений будут сдавать нормативы ночью.

Оружие Z-10 или как его классифицируют в ВСУ, UAR-10 — это украинская самозарядная винтовка. Находится на вооружении ВСУ с 2018 года. Оружие имеет калибр .308 Winchester и магазин на 10 патронов. Карабин сразу комплектуется дульным тормозом или глушителем. Также он имеет приклад MagPul PRS с возможностью регулировки. Вариант, который показали в сюжете, вероятно, является версией А1. Еще существуют А2, А3 и А4 — они имеют меньшую прицельную дальность стрельбы от 500 до 400 метров.

Напомним, 16 августа СМИ писали, что в Украине появились винтовки ACAR французской компании Thales.

9 августа Thales анонсировали поставки в Украину партии штурмовых винтовок ACAR, которые имеют калибр 7,62 и 5,56 мм.