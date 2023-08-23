"Помните Тимурчика": на фоне событий с Ми-8 СМИ вспомнили еще одного пропавшего в Украине пилота РФ

В прошлом году один из пилотов РФ отклонился от курса и исчез с радаров на границе с Украиной. Сами оккупанты заподозрили его в измене.

История с экипажем российского вертолета Ми-8, который приземлился на аэродроме в Украине, наделала шума в сети. Российские пропагандисты заявили, что экипаж сбился с курса, и его расстреляли, зато украинская разведка заявила, что это была их спецоперация, и сейчас члены экипажа находятся в Украине. На фоне этих событий журналисты вспомнили еще одного российского пилота, который якобы погиб, но перед этим вместе с самолетом исчез на границе с Украиной. Эту историю вспомнил "Белорусский Гаюн".

"Похожий случай с российским воздушным судном произошел в Беларуси в прошлом году. Помните Тимурчика?" — напоминает издание, рассказывая его историю.

В сети обнародовали перехват переговоров россиян, из которого стало известно, что 4 апреля 2022 года около 20:00 один из группы вертолетов ВКС РФ, которые взлетели в Беларуси с аэродрома "Зябровка" и летели в сторону России, отклонился от курса и полетел в сторону границы с Украиной.

Тот вертолет имел регистрационный номер RF-04812, а пилота звали Тимурчик. После исчезновения этого пилота его "коллеги" прочесывали Гомельщину, пытаясь его найти.

"Напомним фрагмент из перехвата: "812-й, ты где сейчас находишься, скажи честно? Тимурчик, скажите нам, бл**дь, по русскому языку. Вы остались там или нет?", — пишет издание.

Некролог о смерти Тимура Кипчатова в местной газете

На этом история с Тимурчиком не закончилась, поскольку через пару недель появилась новость, что в Ульяновской области в поселке Старая Кулатка попрощались с летчиком ВС РФ Тимуром Кипчатовым, который погиб 4 апреля — в день, когда перехватили переговоры. Путин наградил его орденом "За мужество". Награду получал отец пилота.

"Но самое интересное, что мы до сих пор не знаем, погиб ли Тимур и его действительно похоронили или похороны — это инсценировка для родственников и сослуживцев. А сам Тимур вполне может сейчас отдыхать в Украине, получив вознаграждение за поставку ВСУ боевого вертолета", — рассуждают журналисты издания.

Похороны Тимура Кипчатова

Какое вознаграждение платит Украина за добровольно переданную ВСУ, пригодную для применения российскую боевую технику.

Боевой самолет истребительной или штурмовой авиации — $1 млн;

Боевой вертолет — $0,5 млн;

Реактивная система залпового огня — $25 тыс. калибром до 122 мм, $35 тыс. калибром от 122 мм;

Танк, самоходная наземная артиллерия — $100 тыс;

Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — $50 тыс;

Военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.д. — $10 тыс;

Корабль 1 или 2 ранга — $1 млн;

Корабль 3 или 4 ранга — $0,5 млн;

Судно военного (вспомогательного) обеспечения — $200 тыс;

Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения — $50 тыс.

Напомним, что 23 августа стало известно, что один из российских боевых вертолетов во время выполнения боевого задания приземлился в Харьковской области . Это была спецоперация ГУР, к которой готовились 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber проинформировал, что вертолет РФ якобы потерял ориентировку. Члены экипажа увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался в городе Полтава, поэтому всех членов экипажа после приземления ликвидировали.