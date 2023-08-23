Подняли по тревоге: в РФ срочно созывают Росгвардию и полицейских, — СМИ (фото)

В Ростове-на-Дону готовятся к возможным беспорядкам из-за гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Именно отсюда два месяца назад двинулась колонна наемников, которые едва не вошли в Москву.

Представители российской власти в Ростовской области подняли по тревоге бойцов Росгвардии и МВД. Событие произошло после того, как стало известно об авиакатастрофе в Тверской области, в которой якобы погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом написало издание "Ростов-на-Дону онлайн".

Издание ссылается на анонимные источники среди местных силовиков. Источники указывают, что росгвардейцев и полицейских подняли по тревоге сразу после того, как стало известно об "инциденте". Также сообщают, что людей вызывают из отпусков — причем речь идет не только о Росгвардии и МВД, но и об "остальных" силовиках.

Отметим, на момент публикации статьи росСМИ, не было точно известно, погиб ли Евгений Пригожин. Однако вскоре после того "Росавиация" опубликовала список пассажиров самолета — это якобы подтверждает гибель владельца ЧВК "Вагнер", а также командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина и еще пяти человек. Согласно сообщениям в сети, тела уже даже опознали.

Согласно сообщениям росСМИ, Владимир Путин 23 августа находился в Курске. Через час после первых сообщений об инциденте стало известно, что он прервал визит.

Пока пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не публиковал официальной реакции главы Кремля. Также нет официальной реакции других должностных лиц. В частности, государственное агентство "РИА Новости" публикует сообщения различных институтов о событиях в Тверской области, но нет комментариев министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, или пресс-службы Министерства обороны России.

Впрочем есть реакция ЧВК "Вагнер". В частности, публикуют фотографию офиса в Санкт-Петербурге — на нем светятся окна в форме креста.

Штаб-квартира ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге — после гибели Пригожина

"Вагнеровцы": детали бунта в Ростове

В конце июня 2023 года Евгений Пригожн устроил мятеж, во время которого "вагнеровцы" захватили штаб командования ВС РФ в Ростове-на-Дону, сбили шесть вертолетов и двинулись на Москву с "маршем справедливости". Главная цель "повстанцев" — отставка Шойгу и Герасимова. Возглавлял колонну Дмитрий Уткин.

"Вагнеровцы" не дошли до Москвы около 200 км: Александр Лукашенко заявил, что он убедил Пригожина остановиться. После этого часть наемников перебрались в Беларусь, где обучали местных военных. Позже появились предположения, что оставили только опытных наемников, которые из Беларуси переберутся в Африку — вроде бы оказалось, что их нет в лагерях возле поселка Циль.

Напоминаем, в Москве полиция и пожарные также готовятся к эксцессам — об этом сообщили источники в росСМИ. Впрочем причина повышенной тревожности — не гибель Пригожина, а ежедневные атаки беспилотников на Москву и Московскую область: мэр столицы РФ Сергей Собянин регулярно пишет об этом в официальном Telegram-канале.