ЧВК "Вагнер" в Беларуси: остались только опытные наемники, а заключенных из РФ уволили, — СМИ

По словам журналистов, ЧВК "Вагнер" возвращается к своей довоенной деятельности в странах Африки и Ближнего Востока. Туда направлены тысячи человек.

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В Беларуси остались лишь опытные наемники ЧВК "Вагнер", а большинство заключенных, которые были набраны из российских тюрем, уволены. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, в различных медиа, которые связаны с ЧВК "Вагнер", появляются новые объявления о найме наемников. Так, им предлагаются шестимесячные контракты на Ближнем Востоке и в Африке. В последние годы глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин отправил в эти регионы тысячи новых боевиков.

Издание пишет, что, как предполагается, самое большое влияние "вагнеровцев" прослеживается в Центральноафриканской Республике. Там наемники обеспечивают защиту правительства Фостена-Арканжа Туадеры в его длительной войне против повстанцев.

В материале говорится, что после военного мятежа Пригожина в июне, клиенты ЧВК "Вагнер" в Африке обеспокоены способностью наемников выполнять контракты. Москвы поспешила заверить всех, что "вагнеровцы" останутся на месте.

Напомним, что 21 августа Пригожин после мятежа впервые рассказал о планах на Африку. Это первое обращение от главы "вагнеровцев" после попытки военного мятежа в июне. В ролике Пригожин рассказал о действиях наемников на других континентах и поделился подробностями набора в ЧВК.

Также, 16 августа сообщалось, что Пригожину запретили говорить об Украине. Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что "вагнеровцы" подрывают деятельность организаций, аффилированных с Министерством обороны РФ. Оборонному ведомству не удается взять под контроль ЧВК, связанные с другими российскими бизнесменами.