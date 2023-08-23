ПВК "Вагнер" у Білорусі: залишилися тільки досвідчені найманці, а ув'язнених із РФ звільнили, — ЗМІ

За словами журналістів, ПВК "Вагнер" повертається до своєї довоєнної діяльності в країнах Африки та Близького Сходу. Туди направлено тисячі людей.

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У Білорусі залишилися лише досвідчені найманці ПВК "Вагнер", а більшість ув'язнених, яких було набрано з російських в'язниць, звільнено. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, у різних медіа, які пов'язані з ПВК "Вагнер", з'являються нові оголошення про наймання найманців. Так, їм пропонуються шестимісячні контракти на Близькому Сході та в Африці. Останніми роками очільник "вагнерівців" Євген Пригожин відправив у ці регіони тисячі нових бойовиків.

Видання пише, що, як передбачається, найбільший вплив "вагнерівців" простежується в Центральноафриканській Республіці. Там найманці забезпечують захист уряду Фостена-Арканжа Туадери в його тривалій війні проти повстанців.

У матеріалі йдеться про те, що після військового заколоту Пригожина в червні, клієнти ПВК "Вагнер" в Африці занепокоєні здатністю найманців виконувати контракти. Москви поспішила запевнити всіх, що "вагнерівці" залишаться на місці.

Нагадаємо, що 21 серпня Пригожин після заколоту вперше розповів про плани на Африку. Це перше звернення від глави "вагнерівців" після спроби військового заколоту в червні. У ролику Пригожин розповів про дії найманців на інших континентах і поділився подробицями набору в ПВК.

Також, 16 серпня повідомлялося, що Пригожину заборонили говорити про Україну. Аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначили, що "вагнерівці" підривають діяльність організацій, афілійованих із Міністерством оборони РФ. Оборонному відомству не вдається взяти під контроль ПВК, пов'язані з іншими російськими бізнесменами.