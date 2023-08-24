Совершили две ошибки: вице-канцлер ФРГ обвинил разведку страны в неверных прогнозах по Украине

Роберт Хабек отметил, что разведывательная служба Германии накануне вторжения России говорила о том, что ВС РФ на границах с Украиной проводят учение и до "худшего дело не дойдет".

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил Федеральную разведывательную службу страны (BND) в том, что она неверно оценила ситуацию вокруг Украины накануне полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года. По словам политика, другие спецслужбы предупреждали о вторжении, в то время, как в BND говорили, что "это учения и худшее не наступит". Об этом 24 августа сообщило издание Welt.

В интервью журналисту Стефану Ламби вице-канцлер сетовал на то, что разведслужбы Великобритании и США уже настойчиво предупреждали о войне во время марша российских войск к границе с Украиной, но в Берлине решили, что все ограничится учениями.

"Другие службы говорили: это учения, до худшего не дойдет. Но дело дошло до худшего", — сказал Хабек, добавив при этом, что он имеет в виду немецкую разведку.

По его словам, BND также совершила ошибку сразу после вторжения России, так как предсказывали поражение Украины в течение 48 часов. Этого не произошло. В результате через два дня после нападения правительство Германии приняло решение о начале поставок оружия на Украину, отметил Хабек.

Ранее сообщалось, что по мнению генерала Бундесвера Андреаса Марлова, с февраля 2022 года запросы Украины по обучению военных изменились, поэтому на полигонах в Германии украинские солдаты нуждаются в обучении в наступательной тактике, а не оборонительной.

Согласно отчету правительства ФРГ от 17 августа Украина в рамках дополнительной военной помощи получила от Германии пусковые установки ЗРК, радиолокационные системы и другую военную технику. В частности речь идет о системах IRIS-T SLS и станциях наземного наблюдения Ground Observer.