Могли атаковать "Искандером": СМИ показали последствия удара по автовокзалу Днепра (фото, видео)

В результате попадания, как отмечают в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, банк, автозаправочная станция и другие объекты инфраструктуры. Ранения получили по меньшей мере 10 граждан.

Около 2:30 Вооруженные силы Российской Федерации запустили две ракеты по Днепру. Одну из ракет удалось сбить, однако вторая ударила по автовокзалу. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

"Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло до 10", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что в больнице находятся три человека — 55-летняя женщина, 33-летний и 48-летний мужчины. Они в среднем состоянии тяжести.

В пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры сообщили, что в результате попадания вражеской ракеты повреждения получили жилые дома, банк, автозаправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, автобусы, автомобили и газопровод. Также были обнаружены обломки ракеты, тип которой устанавливается.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), — говорилось в сообщении.

По сообщению издания "Радио Свобода", оккупанты запустили крылатые ракеты "Искандер-К" по Днепру.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона сообщил, что пуск двух баллистических ракет "Искандер-М" был зафиксирован из Ростовской области. Также крылатую ракету "Искандер-К" враг запустил из Крыма, однако ее сбила украинская противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Напомним, российские военные нанесли ракетные удары по Днепру в ночь на 24 августа. Сначала сообщалось, что из-за обстрела пострадали семь человек — трое мужчин и четверо женщин. У них наблюдались рваные раны и осколочные ранения.

23 августа военные РФ атаковали Одесскую область в течение трех часов с помощью БПЛА Shahed. Враг обстрелял зернохранилище и производственно-перегрузочный комплекс.