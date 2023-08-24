Российский танк Т-14 "Армата" вывели из зоны боевых действий, — росСМИ

С начала 2023 года в РФ неоднократно утверждали о якобы применении "Арматы" на войне против Украины. С тех пор не было ни одного визуального подтверждения заявлений, вероятно, и не будет.

Российский танк Т-14 "Армата" будут дорабатывать на основе опыта применения на войне против Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Источники российского издания утверждают, что танк якобы уже несколько раз применялся в зоне боевых действий, но сейчас его вывели, чтобы доработать на основе полученного опыта ведения боевых действий.

"Танк "Армата" несколько раз применялся в зоне боевых действий в Украине. По результатам применения в "спецоперации" машину теперь дорабатывают", — сказал неназванный источник.

Также пропагандисты пишут, что целью применения Т-14 было тестирование и наблюдение за тем, как действует машина в условиях реальных боевых действий. Однако никаких доказательств применения "Армат" на поле боя так и не было. Поэтому неизвестно, что россияне собрались улучшать.

Утверждается, что танк Т-14 применяли войска командования "Юг". С начала 2023 года в РФ постоянно заявляли о якобы переброске новейших танков для войны против Украины. Записывались ролики с российских полигонов, но на украинской территории их так и не заметили.

Танк Т-14 на платформе "Армата" презентовали еще в 2015 году, но с тех пор машина не пошла в серию. Завершить испытания планируется до конца 2023 года, но эта дата переносилась уже не раз.

Напомним, 19 июля росСМИ впервые заявили о применении "Арматы" на поле боя в Украине.

25 апреля пропагандисты "РИА Новости" уже утверждали, что "Армату" начали использовать на войне. О переброске "Арматы" на войну в РФ заявляли в декабре 2022 года.