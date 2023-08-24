Отстреливались в море и в воздухе: спецподразделение ГУР показало кадры операции в Крыму (видео)

Украинские разведчики добрались до оккупированного полуострова, вступили в бой с подразделением РФ и уничтожили ценную военную технику. Бойцы выполнили задание без потерь и спокойно вернулись домой.

Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны "Артан" показали несколько фрагментов боя у берега оккупированного россиянами Крымского полуострова. Об этом они рассказали на странице Instagram. Также фрагмент спецоперации опубликовали в Telegram-канале украинской разведки.

Видео боя возле Крыма снято в разное время суток: одна запись сделана ночью, другая — под утро.

На ночном видео продолжительностью около 14 секунд видно, как украинский катер направляется прочь от берега, до которого — до 100 метров. При этом видно, что на берегу стоит несколько хорошо освещенных сооружений. Звуков выстрелов не слышно, слышен только шум мотора катера. Ни свет, ни сооружения, ни патрули ВС РФ не помешали ГУР Минобороны выполнить задачу — лодка спокойно отплывает.

В заметке указано, что спецоперацию провели возле населенных пунктов Маяк и Оленевка. Во время выполнения задания вступили в бой российскими подразделениями, при этом удалось уничтожить технику ВС РФ и отступить без потерь. Также отметили, что российские власти до сих пор публично не прокомментировали событие.

Отметим, мыс Тарханкут, где произошли события, расположен в 160 км от Очакова. Причем именно возле Оленевки 23 августа взлетела в воздух система С-300 "Триумф" армии РФ. Разведка опубликовала кадры, снятые с дрона, который беспрепятственно летал над полуостровом.

Расстояние от мыса Тарханкут до Очакова Фото: Google maps

На другом видео, снятом утром, можно узнать больше деталей о спецподразделении, которое отправилось на спецоперацию в Крым. В частности, в лодке можно насчитать около 5-10 мужчин в полном боевом снаряжении. Сначала слышно, как они спокойно переговариваются и гудит мотор. Затем слышно, как началась стрельба — катер делает вираж, чтобы сойти с линии огня. После этого в небе появляется воздушное судно — возможно, это беспилотник ВС РФ. По нему начинают стрелять — на этом видео прекращается.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, 24 августа жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию: задание выполнили, погибших не было.

Тем временем россияне подтвердили, что действительно произошел инцидент. При этом росСМИ уверяли, будто неизвестные из гранатомета обстреляли кемпинг с туристами. Неизвестных было около 10 человек и они передвигались на надувных лодках.

Позже представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов официально подтвердил, что разведка провела спецоперацию в Крыму. Эксперты объяснили возможную цель атаки: обезвреживание российских систем ПВО, которые размещены как раз на мысе Тарханкут.

Напоминаем, глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснил, что на территории оккупированного Крымского полуострова Силы обороны могут достать до любого уголка. 23 августа Россия понесла еще одну потерю: российский пилот угнал вертолет Ми-8 и перелетел на подконтрольную Украине территорию. Буданов прокомментировал, что это одна из самых успешных операций ГУР Минобороны.