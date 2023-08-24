Собчак намекнула, кто в России может стать следующим на ликвидацию после Пригожина

Журналистка напомнила, что в РФ было две неконтролируемые Кремлем армии, и одна из них уже ушла в небытие.

Российская журналистка Ксения Собчак непрозрачно намекнула на то, кто в очереди на ликвидацию после главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Такое предположение она сделала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

"В России было две частные армии, которые не контролировались центром: первая — Пригожина, вторая — Кадырова. Осталась одна", — написала она.

Между тем, сам "преемник" Пригожина Рамзан Кадыров в своих соцсетях никак не отреагировал на гибель главаря "вагнеровцев". Опубликованные у него последние посты касаются участия подразделения "Ахмат" в войне против Украины и открытии в Чечне образовательных учреждений.

Напомним, что сам Кадыров не поддержал мятеж Пригожина. Он назвал действия главаря "вагнеровцев" "предательством ", "ножом в спину" и "настоящим военным мятежом". Также он послал своих боевиков в "зону напряженности" в Ростовскую область, чтобы помочь Минобороны России подавить мятеж. Впрочем, "кадыровцы" по дороге застряли в пробке и доехали до места, когда мятеж уже закончился.

Еще раньше между "кадыровцами" и "вагнеровцами" возник конфликт и последние "слили" координаты чеченских боевиков, чтобы отомстить главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее угрожал раскрыть источники личного обогащения Евгения Пригожина.