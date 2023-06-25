Вопрос в кусочке земли: Кадыров понял причину "личной обиды" Пригожина на власти РФ

По информации пресс-службы главы Чечни, основной причиной обиды Пригожина стала заносчивость из-за проблем с оформлением земельного участка для дочери лидера наемников ЧВК.

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров выразил разочарование действиями главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и озвучил потенциальную причину перемены решения лидера наемников "идти на Москву". Об этом вечером 24 июня сообщает официальный Telegram-канал лидера Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Кадырова, он полагал, что некоторым людям можно верить, потому что они создают иллюзию настоящих патриотов до мозга костей, но ради личных амбиций, выгоды, надменности способны "наплевать на привязанность и любовь к Отчизне".

Кадыров отметил, что провел разговор в Пригожиным и просил его не акцентировать внимание на личной обиде из-за неудачных сделок с согласованием земельного участка для дочери лидера вангеровцев.

"Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", — пишет глава Чечни.

Кадыров отмечает, что действия наемников ЧВк "Вагнер" могли привести к более разрушительным последствиям, однако он счастлив, что обошлось без масштабного кровопролития.

"Призываю всех бойцов ЧВК далее быть трезвыми в своих решениях. Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации", — подчеркнул он.

ЧВК "Вагнер": бунт против ВС РФ

Напомним, в ночь на 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли место расположения военнослужащих ЧВК "Вагнер". После чего совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства РФ.

Ночью 24 июня Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и теперь практически взяли территорию Ростова-на-Дону.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа руководителя вагнеровцев Пригожина.

В тот же день, после успешных "захватов" от имени ЧВК "Вагнер" в Ростове и Воронежской области, колонны российских наемников ЧВК "Вагнер" передумали ехать на Москву, чтобы "не проливать кровь россиян".