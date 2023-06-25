Питання у шматочку землі: Кадиров зрозумів причину "особистої образи" Пригожина на владу РФ

За інформацією пресслужби голови Чечні, основною причиною образи Пригожина стала його зарозумілість через проблеми з оформленням земельної ділянки для доньки лідера найманців ПВК.

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров висловив розчарування діями голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і озвучив потенційну причину зміни рішення лідера найманців "йти на Москву". Про це ввечері 24 червня повідомляє офіційний Telegram-канал лідера Чечні Рамзана Кадирова.

За словами Кадирова, він вважав, що деяким людям можна вірити, тому що вони створюють ілюзію справжніх патріотів до мозку кісток, але заради особистих амбіцій, вигоди та пихатості здатні "наплювати на прихильність і любов до Вітчизни".

Кадиров зазначив, що провів розмову з Пригожиним і просив його не акцентувати увагу на особистій образі через невдалі спроби з погодженням земельної ділянки для доньки лідера вангерівців.

"Я розмовляв із Пригожиним, переконував його полишити бізнес-амбіції і не змішувати їх зі справами державної ваги. Думав, що він почув мене, а виявляється, ця злість у ньому весь цей час тільки зростала. Ланцюжок невдалих угод у підприємництві викликав у бізнесмена затаєну і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку. Зарозумілість однієї людини могла призвести до таких небезпечних наслідків і втягнути в конфлікт велику кількість людей", — пише голова Чечні.

Кадиров зазначає, що дії найманців ПВК "Вагнер" могли призвести до більш руйнівних наслідків, однак він щасливий, що обійшлося без масштабного кровопролиття.

"Закликаю всіх бійців ПВК далі бути тверезими у своїх рішеннях. Думайте про майбутнє країни, про ваші сім'ї, дітей. Подібні дії можуть призвести до плачевних результатів. Зараз все закінчилося мирно, без кровопролиття, але воно могло статися. Крайнім заходом було б жорстке придушення і знищення будь-кого, хто зазіхне на цілісність Російської Федерації", — підкреслив він.

ПВК "Вагнер": бунт проти ЗС РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли місце розташування військовослужбовців ПВК "Вагнер". Після чого рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва РФ.

Уночі 24 червня Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і тепер практично взяли територію Ростова-на-Дону.

25 червня мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня в Москві неробочим днем через військовий заколот керівника вагнерівців Пригожина.

Того ж дня, після успішних "захоплень" від імені ПВК "Вагнер" у Ростові та Воронезькій області, колони російських найманців ПВК "Вагнер" передумали їхати на Москву, щоб "не проливати кров росіян".