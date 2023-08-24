Не просто прикрутили бомбу: Воздушные силы показали JDAM под крылом Су-27 (фото)

Советские истребители не создавались для советских истребителей, поэтому инженерам пришлось разработать и протестировать переходник, который позволяет использовать JDAM-ER.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Онищук по случаю Дня независимости показал, как выглядит управляемая бомба JDAM на крыле истребителя Су-27. Эксперты Defense Express установили, что нужно было сделать для интеграции боеприпаса.

Советский истребитель Су-27 не умеет запускать или сбрасывать западные боеприпасы, а также не имеет нужных креплений для этого. Однако Воздушные силы уже не раз показывали, что интегрировать ракеты или бомбы все же можно. На примере Су-27 и JDAM-ER стало понятно, что иногда интегрировать снаряд является трудной задачей.

MAU-50 для штурмовиков A-10

Крылатая бомба JDAM-ER крепится на специальный держатель (ejector rack на английском). На фото с украинским Су-27 стоит, вероятно, держатель MAU-50. Он устанавливается на штурмовик A-10 Warthog. Крепление рассчитано до 907 кг, а JDAM-ER весит 240 кг. В этом случае комплект установили на бомбу Mk 82.

Крепления для бомб на западных истребителях

В отличие от истребителей по типу F-15, F-16, на украинском Су-27 установлено еще какое-то дополнительное крепление. Дело в том, что на западных самолетах пилон является закрытым, а у Су-27 переходник полуоткрытый и имеет аэродинамический наплыв. Поэтому авторы делают предположение, что инженеры разработали, протестировали и пустили в серию специальные переходники для интеграции JDAM-ER.

Напомним, 24 августа СМИ писали, что украинская авиация уничтожила российский штаб управляемыми бомбами JDAM в Запорожье.

11 августа ВСУ нанесли авиаудар двумя бомбами JDAM по оккупантам в районе Урожайного.