Авиация уничтожила российский штаб управляемыми бомбами JDAM в Запорожской области (видео)

Воздушные силы нанесли удар в районе Новопрокоповки, где был штаб ВС РФ в захваченной школе.

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Украинские Силы обороны нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов в Запорожской области. Об этом сообщает партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" в телеграме.

Отмечается, что авиация Воздушных сил нанесла авиаудар по врагу управляемой авиабомбой JDAM. Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов также добавляет детали результативной атаки. По его словам, после освобождения Роботино в Запорожской области военные смогли продвинуться дальше. Сейчас информацию об освобождении Роботино официальные источники не подтверждали. Об этом давали информацию аналитики DeepState.

"На видео, украинская авиация наносит удар управляемыми авиабомбами JDAM по штабу российских оккупантов в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области", — сообщил Бутусов.

По данным Генштаба, украинская авиация нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Вероятно, удар в Новопрокоповке и был внесен в отчет Генерального штаба утром 24 августа.

Напомним, 23 августа в Роботино подняли флаг Украины с подписью главнокомандующего генерала Валерия Залужного.

11 августа ВСУ нанесли авиаудар двумя бомбами JDAM по оккупантам в районе Урожайного.