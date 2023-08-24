ВСУ освободили Работино, продолжается вытеснение врага, — DeepState (карты)

За прошедшие сутки, по данным командования, произошло 23 боевых столкновения на фронте. ВС РФ продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, но успеха враг не имел.

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Вооруженные силы Украины освободили село Работино Запорожской области. Силы обороны продолжают вытеснять врага в сторону Вербового и Новопрокоповки. Об этом говорилось в отчете мониторингового сообщества DeepState за 23 августа.

Контрнаступление ВСУ — информация от аналитиков DeepState

"Наконец-то Работино освобождено. Бои за село и окрестности продолжались 2,5 месяца. Они стоили нам значительных человеческих ресурсов и техники", — говорилось в сообщении.

Село Работино освобождено во время контрнаступления ВСУ

Отметили, что цена продвижения в Мелитополь, Бердянск и Бахмут велика, ведь ВСУ теряют лучших ребят.

"Для того, чтобы идти дальше, нужно быстро провести работу над ошибками", — рассказали в мониторинговом сообществе.

На Бахмутском направлении украинским бойцам не удалось закрепиться вплотную к селу Берховка, судя по кадрам поражения за последние недели. Кроме этого, продолжаются тяжелые бои в Клещиевке и вокруг Андреевки.

Бахмутское направление

На Сватовском оттенке Вооруженные силы Российской Федерации пытаются создать медийные успехи, однако проваливают свою кампанию в Синьковке.

Сватовский оттенок

Зато за сутки изменения на фронте не произошли на Беломосковском, Северском, Белгородском, Авдеевском, Бердянском и Таврическом оттенках.

Контрнаступление ВСУ — информация от Генштаба

По информации Генштаба ВСУ от 23 августа, ВС РФ в течение минувших суток нанесли 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из РСЗО по позициям украинских бойцов и населенным пунктам. Кроме этого, за сутки произошло 23 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Тогда как минометный и артиллерийский обстрелы произошли в более 15 населенных пунктов — Блешня Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

На Купянском направлении российские военные безуспешно наступали в районе Новоегоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Шийковки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области, артиллерийские и минометные обстрелы — Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

Купянское направление

На Лиманском направлении артиллерийским вражеским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов — Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

Лиманское направление

На Бахмутском направлении враг вел безуспешное наступление в районе Веселого. Нанес авиационные удары в районах Спорное, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дылеевка, Курдюмовка.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Однако более 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам, в частности Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка.

На Марьинском направлении наши бойцы сдерживают наступление военных РФ в районе Марьинки и Новомихайловки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, артиллерийские обстрелы произошли в Красногоровке, Марьинке, Александрополе, Курахово, Антоновке, Елизаветовке Донецкой области.

Авдеевское и Марьинское направления

На Шахтерском направлении ВС РФ нанесли авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Шахтерское, Времевка, Благодатное, Урожайное, Новополье, враг обстрелял из артиллерии.

Шахтерское направление

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался наступать в районе Малой Токмакчки. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Егоровка, Червоная Криница, Орехов, Новоданиловка, Работино, Ильченково.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. Также от артиллерийских обстрелов врага пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и город Херсон.

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Украинская авиация нанесла два удара по пунктам управления врага, девять — по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях врага.

Мелитопольское направление

Напомним, 23 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подняли украинский флаг на территории села Работино Запорожской области. Флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного установили над разрушенным зданием школы.

В сводке американского аналитического центра "Институт изучения войны" от 22 августа говорилось о том, что ВС РФ "заметно ускорили" расширение оборонительных укреплений в Запорожской области.