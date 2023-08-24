Авіація знищила російський штаб керованими бомбами JDAM на Запоріжжі (відео)

Повітряні сили завдали удар в районі Новопрокопівки, де був штаб ЗС РФ в захопленій школі.

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Українські Сили оборони завдали удару керованими авіабомбами JDAM по командному штабу окупантів в Запорізькій області. Про це повідомляє партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" в телеграмі.

Зазначається, що авіація Повітряних сил завдала авіаудар по ворогу керованою авіабомбою JDAM. Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов також наводить деталі результативної атаки. За його словами, після звільнення Роботиного у Запорізькій області військові змогли просунутись далі. Наразі інформацію про звільнення Роботине офіційні джерела не підтверджували. Про це давали інформацію аналітики DeepState.

"На відео, українська авіація завдає удару керованими авіабомбами JDAM по штабу російських окупантів в районі Новопрокопівки (Пологівський район Запорізької області", — повідомив Бутусов.

За даними Генштабу, українська авіація завдала 2 удари по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу й 4 удари по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Ймовірно, удар в Новопрокопівки і був внесений у звіт Генерального штабу ранком 24 серпня.

Нагадаємо, 23 серпня у Роботиному підняли прапор України з підписом головнокомандувача генерала Валерія Залужного.

11 серпня ЗСУ завдали авіаудар двома бомбами JDAM по окупантах в районі Урожайного.