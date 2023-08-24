В США спустили на воду атомную субмарину USS Iowa для Военно-морских сил (фото)

Для американского флота подводная лодка будет уже 23 единицы. На построение Iowa ушло чуть более 4 лет.

Корабельная General Dynamics Electric Boat в штате Род-Айленд спустила на фонд атомную субмарину типа Virginia. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в твиттере.

Церемония спуска на воду состоялась 23 августа, подводная лодка была заложена 20 августа 2019 года, то есть на постройку Iowa ушло чуть более 4 лет. Субмарина относится к версии Block 4, которая рассчитана на более долгую эксплуатацию и более быструю постройку.

Фото: General Dynamics

В строй Военно-морских сил Iowa должна поступить в 2024 году после прохождения приемочных испытаний. Атомная субмарина предназначена для борьбы с надводными и подводными целями врага. Для этого субмарина имеет такое вооружение:

крылатые ракеты Tomahawk;

торпеды Mk 48;

противокорабельные ракеты SUBROC;

противокорабельные ракеты Harpoon.

Для Военно-морских сил США Iowa будет уже 23 подводной лодкой класса Virginia. Также известно, что 17 июня 2023 года субмарину окрестила Кристи Вилсак — бывшая первая леди штата Айова. Основные характеристики субмарину класса Virginia:

длина — 115 метров;

ширина — 10,4 метра;

автономность — до 3 месяцев под водой.

Напомним, 14 августа ВМС США вывели из эксплуатации ракетный крейсер USS Mobile Bay. Он участвовал еще во время вторжения в Ирак.

15 августа СМИ писали, что Израиль получит инновационную субмарину Drakon с неизвестными ракетами.