Израильские ВМС получат инновационную субмарину Drakon: на что она способна (фото)

Подводная лодка получит самый большой корпус в классе, чтобы разметить туда пусковые ракеты, которые пока еще остаются неизвестными.

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Военно-морские силы Израиля скоро получат модернизированную в Германии субмарину Drakon. Ее спустили на воду. Об этом сообщает Naval News.

В Киле на верфи спустили на воду подводную лодку класса Dolphin-2, которую модернизируют по заказу израильской армии. Drakon является крупнейшей субмариной среди других Dolphin-2, которые есть на вооружении ВМС. Они известны под названием Tanin и Rahav. Вероятно, корпус субмарины увеличили, чтобы интегрировать дополнительные вертикальные пусковые установки для ракет. Также у подводной лодки гораздо большая рубка (Sail на английском). Там должны быть новые ракеты.

В издании отмечают, что подводная лодка настолько велика, что ее можно рассматривать как промежуточный класс между Dolphin-1 и Dakar. Подводные лодки и раньше оснащались ракетными пусковыми в рубке. Впервые это сделали в Советском Союзе специально построенные подводные лодки с баллистическими ракетами классов "Отель" и "Гольф". Однако подводная лодка немецкой разработки является первым по-настоящему современным дизайном с такими пусковыми.

Основные характеристики Drakon 2

Приблизительные оценки показывают, что лодка будет иметь более длинный корпус и парус примерно на 2 метра в ширину, 4 в длину и до 11 метров в глубину. Вероятно дополнительное место используют для 4-8 пусковых установок. Однако есть и другое объяснение большого паруса. Оно может быть связано со снаряжением для спецподразделений или для подводных дронов или БПЛА. Однако сами авторы признают, что эти версии не являются такими же убедительными, как ракетные пусковые.

Drakon может получить новейшие ракеты израильской разработки. Они могут иметь ядерный боезаряд, которые будут служить частью ядерного сдерживания. Вероятно, разработка будет готова уже тогда, когда подводная лодка будет в строю ВМС.

Напомним, 11 августа писали, что ВМС США получат необычные подводные дроны REMUS, которые смогут прорывать оборону врага.

Ранее Фокус рассказывал, что в КНДР во время парада показали гигантский подводный дрон Haeil