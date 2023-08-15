Ізраїльські ВМС отримають інноваційну субмарину Drakon: на що вона здатна (фото)

Підводний човен отримає найбільший корпус в класі, щоб розмітити туди пускові ракети, які поки ще залишаються невідомими.

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Військово-морські сили Ізраїлю скоро отримають модернізовану у Німеччині субмарину Drakon. Її спустили на воду. Про це повідомляє Naval News.

В Кілі на корабельні спустили на воду підводний човен класу Dolphin-2, який модернізують по замовленню ізраїльської армії. Drakon є найбільшою субмариною серед інших Dolphin-2, які є на озброєнні ВМС. Вони відомі під назвою Tanin та Rahav. Ймовірно, корпус субмарини збільшили, щоб інтегрувати додаткові вертикальні пускові установки для ракет. Також у підводного човна набагато більше вітрило. Там мають бути нові ракети.

У виданні зазначають, що підводний човен настільки великий, що його можна розглядати як проміжний клас між Dolphin-1 та Dakar. Підводні човни і раніше оснащувалися ракетними пусковими у вітрилі. Вперше це зробили в Радянському Союзі спеціально побудовані підводні човни з балістичними ракетами класів "Готель" і "Гольф". Проте підводний човен німецької розробки є першим по-справжньому сучасним дизайном з такими пусковими.

Основні характеристики Drakon 2

Приблизні оцінки показують, що човен матиме довший корпус і вітрило приблизно на 2 метри в ширину, 4 в довжину й до 11 метрів у глибину. Ймовірно додаткове місце використають для 4-8 пускових установок. Проте є й інше пояснення великого вітрила. Воно може бути повʼязано зі спорядженням для спецпідрозділів або для підводних дронів чи БПЛА. Проте самі автори визнають, що ці версії не є такими ж переконливими, як ракетні пускові.

Drakon може отримати новітні ракети ізраїльської розробки. Вони можуть мати ядерний боєзаряд, які слугуватимуть частиною ядерного стримування. Ймовірно, розробка буде готова вже тоді, коли підводний човен буде в строю ВМС.

Нагадаємо, 11 серпня писали, що ВМС США отримають незвичайні підводні дрони REMUS, які зможуть проривати оборону ворога.

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