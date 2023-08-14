Прошел Ирак: ВМС США вывели из эксплуатации ракетный крейсер USS Mobile Bay

Корабль участвовал в операциях "Буря в пустыне" и "Свобода Ирака", где поддерживал американские силы ракетами Tomahawk.

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Военно-морской флот США списали 11-й ракетный крейсер USS Mobile Bay из состава флота. Об этом сообщает командование Тихоокеанского флота США.

Ракетный крейсер вывели из эксплуатации во время торжеств в Сан-Диего. На церемонию пригласили командующего надводными силами ВМС вице-адмирала Роя Китченера, который пожелал "попутного ветра и волны" во время прощания с кораблем.

"Моряки USS Mobile Bay снова и снова демонстрировали решимость и готовность, которую надводные силы обеспечивают круглосуточно в поддержку интересов нашей нации. Везде, где разворачивался этот корабль и экипаж, моряки Mobile Bay хорошо служили своей нации и оправдали доблесть, закрепленную в битве за Mobile Bay (состоялась в 1864 году между флотом Союза и Конфедерации в бухте Мобил)", — заявил Китченер.

Экипаж корабля состоял из 30 офицеров и 300 моряков под командованием Брэндона Дж. Беркетта. Капитан корабля сказал, что для него было честью быть последним командиром.

Ракетный крейсер USS Mobile Bay вступил в строй ВМС США 21 февраля 1987 года в штате Алабама. За время эксплуатации с корабля запускали ракеты Tomahawk во время операции "Буря в пустыне". Также он эвакуировал тысячи гражданских во время извержения вулкана в Филиппинах в 1991 году. Кроме этого экипаж участвовал и во время второй войны за Ирак в 2003 году, где запускал ракеты Tomahawk в операции "Свобода Ирака".

USS Mobile Bay во время операции "Буря в пустыне"

Девиз корабля "На полной скорости" базируется на известном приказе адмирала Фаррагута, изданном во время битвы за Мобил Бей, и символизирует ключ адмирала к успеху на войне, прямому мышлению и решительным действиям. Отмечается, что дальше корабль дезактивируют и отбуксируют на базу кораблей ВМС США в Бремертоне, где они будут находиться в статусе материально-технического обеспечения.

Напомним, 18 июля в Британии вызвал недовольство контракт на приобретение самолетов-разведчиков E-7A Wedgetail.

21 апреля американский крейсер USS Cleveland рухнул в воду во время церемонии спуска на воду.