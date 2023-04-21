Новый крейсер USS Cleveland рухнул в воду: в ВМС США пояснили причину неудачного спуска (видео)

Во время спуска на воду в штате Висконсин, боевой корабль свалился в воду левым бортом, захлестнув при этом огромной волной находящийся рядом буксир. Американские военные утверждают, что крейсер получил "ограниченные повреждения".

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Американский головной корабль USS Cleveland класса Freedom 15 апреля на глазах СМИ и трехтысячной публики пострадал во время бокового спуска на воду, столкнувшись с буксиром. И хотя во время неудачного спуска никто не пострадал, американские военные решили в дальнейшем спускать корабли на воду с помощью системы шиплифтинга. О причинах неудачного спуска на воду малого крейсера уже официально отчитались представители ВМС США.

Инцидент произошел на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте, штат Висконсин. На глазах у почти 3000 человек, а также представителей официальных лиц Военно-морскогого флота США и СМИ малый крейсер USS Cleveland (LCS 31), рухнул в воду левым бортом, захлестнув при этом огромной волной находящийся рядом буксир. О степени повреждения корабля, как и о возможных ремонтных работах военные не сообщают — известно лишь то, что после осмотра крейсер Cleveland отправится на базу постоянной дислокации в Мейпорте, штат Флорида.

Комментируя инцидент американские военные сообщили, что во время бокового спуска произошел "непреднамеренный контакт… между кораблем и вспомогательным буксиром". Причем причиной того, что буксир оказался слишком близко к крейсеру, по мнению ВМС, было простое недопонимание.

"Жертв и травм среди личного состава не было, а ущерб, нанесенный USS Cleveland в результате инцидента 14 апреля, был ограниченным. Поврежденный участок находится значительно выше ватерлинии, поэтому затопления не произошло", — пояснили в ВМС.

В то же время руководство верфи заявило, что планирует постепенно отказаться от подобных боковых пусков в будущем в пользу нового корабельного подъемника — более контролируемого метода спуска новых военных кораблей на воду. Однако другие варианты спуска крупных судов включают отправку их кормой вперед по стапелю, но для этого требуется более глубокий водоем, чем река Меномини.

Журналисты The Drive пишут что USS Cleveland является последним из 16 кораблей класса Freedom, строительство которого помпезно было объявлено заместителем госсекретаря Томасом Модли в 2018 году. Теперь же громкий инцидент станет поводом для критики программы строительства кораблей класса Freedom, подытожили обозреватели.

Напомним, Военно-морские силы США планируют создать уникальную подводную лодку Mod VA SSW класса Virginia, которая предназначена для шпионских миссий и ведения боевых действий на морском дне. Как сообщило издание Naval News, строительство субмарины обусловлено противостоянием российским программам в области наращивания морских сил, а также инцидентом с газопроводом "Северный поток".