Новий крейсер USS Cleveland звалився у воду: у ВМС США пояснили причину невдалого спуску (відео)

Під час спуску на воду в штаті Вісконсін, бойовий корабель звалився у воду лівим бортом, захлеснувши при цьому величезною хвилею буксир, що знаходився поруч. Американські військові стверджують, що крейсер отримав "обмежені ушкодження".

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Американський головний корабель USS Cleveland класу Freedom 15 квітня на очах ЗМІ та тритисячної публіки постраждав під час бокового спуску на воду, зіткнувшись із буксиром. І хоча під час невдалого спуску ніхто не постраждав, американські військові вирішили надалі спускати кораблі на воду за допомогою системи шипліфтінгу. Про причини невдалого спуску на воду малого крейсера вже офіційно прозвітували представники ВМС США.

Інцидент стався на корабельні Fincantieri Marinette Marine у Марінетті, штат Вісконсін. На очах у майже 3000 осіб, а також представників офіційних осіб Військово-морського флоту США і ЗМІ малий крейсер USS Cleveland (LCS 31) звалився у воду лівим бортом, захлеснувши при цьому величезною хвилею буксир, що знаходився поруч. Про ступінь пошкодження корабля, як і про можливі ремонтні роботи, військові не повідомляють — відомо лише те, що після огляду крейсер Cleveland вирушить на базу постійної дислокації в Мейпорті, штат Флорида.

Коментуючи інцидент американські військові повідомили, що під час бокового спуску стався "ненавмисний контакт між кораблем і допоміжним буксиром". Причому причиною того, що буксир виявився надто близько до крейсера, на думку ВМС, було просте непорозуміння.

"Жертв і травм серед особового складу не було, а пошкодження, завдані USS Cleveland в результаті інциденту 14 квітня, були обмеженими. Ушкоджена ділянка знаходиться значно вище за ватерлінію, тому затоплення не сталося", — пояснили у ВМС.

Водночас керівництво корабельні заявило, що планує поступово відмовитися від подібних бічних спусків у майбутньому на користь нового корабельного підйомника — більш контрольованого методу спуску нових військових кораблів на воду. Однак інші варіанти спуску великих суден включають відправлення їх кормою вперед по стапелю, але для цього потрібно більш глибоке водоймище, ніж річка Меноміні.

Журналісти The Drive пишуть, що USS Cleveland є останнім із 16 кораблів класу Freedom, будівництво якого помпезно було оголошено заступником держсекретаря Томасом Модлі у 2018 році. Тепер гучний інцидент стане приводом для критики програми будівництва кораблів класу Freedom, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, Військово-морські сили США планують створити унікальний підводний човен Mod VA SSW класу Virginia, який призначений для шпигунських місій та ведення бойових дій на морському дні. Як повідомило видання Naval News, будівництво субмарини зумовлене протистоянням російським програмам у галузі нарощування морських сил, а також інцидентом із газопроводом "Північний потік".