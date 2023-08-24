Множество показателей: в западной разведке подтверждают смерть Пригожина, — NYT

По словам анонимного чиновника, была проведена непубличная оценка трагедии, в результате которой мог скончаться глава ЧВК "Вагнер". Некоторые данные указывают, что он действительно мог быть на борту.

На Западе подтверждают тот факт, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщил высокопоставленный представитель западной разведки в комментарии The New York Times 24 августа.

Чиновник отказался называть свое имя и говорил на условиях анонимности. По его словам, после проведения непубличной оценки существует высокая вероятность того, что Евгений Пригожин все же был на борту самолета, который разбился накануне.

"Чиновник заявил, что решение основано на "множестве показателей", которые оценило его правительство", — говорится в сообщении.

При этом, официальные лица Соединенных Штатов Америки не давали публично оценку результатов происшествия.

После известий о падении самолета информацию доложили в Белый дом. Президент США Джо Байден практически сразу отреагировал и заявил, что это было ожидаемо. При этом, было отмечено, что точными данными никто не владеет.

"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем бы не стоял Владимир Путин. Но я точно не знаю", — говорится в сообщении.

После военного мятежа в июне американский глава государства уже предупреждал Евгения Пригожина о том, что ему следует быть осторожным и особенно следить за своим питанием.

Напомним, в среду, 23 августа, в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет RA-02795, в котором регулярно до этого передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По данным Росавиации, на борту пребывало 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Никому не удалось выжить.