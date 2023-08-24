Общественное радио в Германии попало в скандал из-за призывов убить Зеленского

Во время эфира слушатель по имени "Фишер" оставил на автоответчике сообщение, в котором заявил, что войну в Украине можно закончить "очень просто".

В Германии в эфире общественного радио Deutschlandfunk прозвучали призывы убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инцидент произошел во время дискуссионной программы под названием "Украина — как прекратить агрессивную войну России?" Один из слушателей по имени "Фишер" оставил на автоответчике сообщение, в котором заявил, что войну в Украине можно закончить "очень просто".

"Арестовать Зеленского и его банду преступников, четвертовать его живьем и отрубить ему голову", — говорилось в сообщении.

На фоне таких высказываний в эфире общественного радио поднялся скандал, а местные издания даже сообщили, что один из адвокатов хотел возбудить уголовное дело как против слушателя, так и против редакторов радио за высказывания ненависти, пособничество и подстрекательство к публичным призывам к совершению преступлений.

На запрос Немецкого агентства прессы в среду 23 августа представитель прокуратуры Кельна заявил, что прокуратура не получала никаких уголовных жалоб по этому поводу...

Радиостанция уже извинилась за заявления слушателя и удалила его комментарий из аудиотеки.

"Аудио было вырезано. Это произошло, как только мы об этом узнали. Мы проведем внутренние дискуссии и выясним, как могла возникнуть эта редакционная ошибка", — сказал представитель общественного радио Deutschlandfunk FAZ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведенную ГУР Минобороны Украины спецоперацию на полуострове Крым. Он отметил, что о деоккупации Крыма речь не идет и главное, что украинские спецназовцы вернулись без потерь.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России.