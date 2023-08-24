"Это наши ребята": Зеленский оценил операцию ГУР и высказался об освобождении Крыма

По словам президента, потерь среди украинских разведчиков нет. Однако полный доклад будет предоставлен позже.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР) спецоперации на полуострове Крым. По его словам, говорить об освобождении полуострова пока рано. Об этом он заявил 24 августа в ходе совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза, передает "Украинформ"

Президент подчеркнул, что предстоит подробно изучить отчет, который позже будет представлен генералом Криллом Будановым, главой ГУР.

"Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Это первое. Второе — подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье — да, это наши ребята. Четвертое — жертв нет с нашей стороны. Это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР Минобороны", — заявил президент.

Операция ГУР в Крыму — что известно

24 августа жители оккупированного Крыма поделились информацией с украинскими СМИ о звуках стрельбы и взрывов возле мыса Тарханкут на западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что Главное управление разведки (ГУР) провело спецоперацию, цель которой была успешно достигнута, и потерь среди участников не было.

Со стороны России подтверждено, что произошел инцидент. Между тем, российские СМИ утверждали, что неизвестные из гранатомета обстреляли кемпинг с туристами. В числе неизвестных находилось около 10 человек, которые перемещались на надувных лодках.

Позднее представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов официально объявил, что разведывательные подразделения провели спецоперацию в Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате россияне понесли потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Также 24 августа бойцы специального подразделения ГУР Министерства обороны Украины "Артан" предоставили видеофрагменты боевых действий у берегов оккупированного россиянами Крымского полуострова.

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