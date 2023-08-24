"Це наші хлопці": Зеленський оцінив операцію ГУР і висловився про звільнення Криму

За словами президента, втрат серед українських розвідників немає. Однак повну доповідь буде надано пізніше.

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо проведеної Головним управлінням розвідки Міноборони України (ГУР) спецоперації на півострові Крим. За його словами, говорити про звільнення півострова поки зарано. Про це він заявив 24 серпня під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза, передає "Українформ".

Президент підкреслив, що належить детально вивчити звіт, який пізніше буде представлений генералом Кирилом Будановим, главою ГУР.

"Занадто рано говорити про звільнення Криму. Це перше. Друге — докладна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє — так, це наші хлопці. Четверте — жертв немає з нашого боку. Це хороша новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР Міноборони", — заявив президент.

Операція ГУР у Криму — що відомо

24 серпня жителі окупованого Криму поділилися інформацією з українськими ЗМІ про звуки стрілянини і вибухів біля мису Тарханкут на західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що Головне управління розвідки (ГУР) провело спецоперацію, мета якої була успішно досягнута, і втрат серед учасників не було.

З боку Росії підтверджено, що стався інцидент. Тим часом, російські ЗМІ стверджували, що невідомі з гранатомета обстріляли кемпінг із туристами. Серед невідомих було близько 10 осіб, які переміщалися на надувних човнах.

Пізніше представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов офіційно оголосив, що розвідувальні підрозділи провели спецоперацію в Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта. У результаті росіяни зазнали втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Також 24 серпня бійці спеціального підрозділу ГУР Міністерства оборони України "Артан" надали відеофрагменти бойових дій біля берегів окупованого росіянами Кримського півострова.

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