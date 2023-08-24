"Никто не может предусмотреть": Ермак назвал факторы, мешающие быстрому контрнаступлению ВСУ

Ежедневно Силы обороны делают шаги вперед, даже если они маленькие. По словам главы ОП, невозможно предусмотреть на все 100% как будет развиваться ситуация дальше.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о контрнаступлении, которое бойцы ВСУ ведут на разных направлениях фронта. Сейчас никто не может предсказать, каким будет финал. Об этом он рассказал в интервью DW 23 августа.

По его словам, несмотря на неопределенность событий украинским военным еще есть чем удивить всех и произойти это может в любой момент.

"Сегодня никто не может предусмотреть на 100 процентов, как будут развиваться события… Считаю, что контрнаступление продолжается. Каждый день есть хотя бы маленький, но прогресс, и, безусловно, что-то, какие-то вещи меняются, ведь каждый день что-то происходит. И я надеюсь, что мы в этот раз удивим мир", — говорится в сообщении.

Отдельно глава ОП отметил, что события происходят намного медленнее, чем хотелось бы и на это ест свои абсолютные причины. В частности Андрей Ермак назвал слишком большую площадь минных полей, которые оставляют после себя российские оккупанты. Дефицит поставок оружия тоже сыграл роль.

Контрнаступление могло проходить немного быстрее, однако у украинцев другой подход к жизням людей, нежели у противника.

"Мы думаем о наших людях, а россияне — никоим образом. Россияне не считают людей, они для них просто, извините, такое мясо, которое они бросают. И они даже многих убитых своих не забирают с поля боя. И потому, безусловно , это война не только России против Украины, это война мировоззрений, философии, диктатуры и демократии", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на сложности, контрнаступление продолжается. По его словам, россияне очень плотно заминировали поле боя, но тенденция с продвижением Сил обороны продолжается и было выбрано правильное направление.