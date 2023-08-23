"Мы идем вперед": несмотря на сложности, контрнаступление продолжается, — Зеленский (видео)

Россияне очень плотно заминировали поле боя, но тенденция с продвижением Сил обороны продолжается. По словам президента Украины, выбрано правильное направление.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь прокомментировал контрнаступление ВСУ. Продвижение вперед продолжается, хоть делать это очень сложно. Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо 23 августа.

По его словам, Силы обороны не стоят на месте и занимают регулярно новые позиции, выбивая оттуда российских оккупантов. Продвижение продолжается сразу на нескольких направлениях.

"Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное – тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное", — заявил глава государства.

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На прошлой неделе президент Украины уже комментировал контрнаступление ВСУ. В частности, политик рассказал о продвижении сил обороны во время своего визита в Нидерланды.

Тогда Владимир Зеленский призвал не забывать о том, что Украина борется с Российской Федерацией, а не с кем-то другим. То, что украинским войскам удается продвигаться вперед — уже позитивная новость.

"Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся", — заявлял глава государства.

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет сложно и мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. Положительным фактом является то, что украинская армия находится в фазе наступления, а не отступает.